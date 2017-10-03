Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 7 октября 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года.
Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:
Форум объединит руководителей крупнейших мировых и российских энергетических компаний.
Предшественником Российской энергетической недели является международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES, посвященный вопросам энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий. С 2012-го по 2016 год состоялось пять форумов, участниками которых стали представители ключевых производственных компаний и отраслевых государственных организаций.
В рамках мероприятий Российской энергетической недели состоится Петербургский Международный Газовый Форум, являющийся ведущей площадкой в стране для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка. Мероприятия Форума пройдут в г. Санкт-Петербург в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» с 3 по 6 октября 2017г.
Официальный сайт Форума: gas-forum.ru
Узнать подробнее о Российской энергетической неделе можно на официальном сайте мероприятия.
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