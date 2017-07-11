11 июля 2017

Online-конференция с Сергеем Юшко, ректором КНИТУ-КХТИ

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11 июля гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет и.о. ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергеем Юшко.



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