25 июля 2017

Бизнес-бранч "Рынок рекламных агентств: как продвигают и кто продвигает бренды в Татарстане"

Бизнес-бранч

25 июля в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Рынок рекламных агентств: как продвигают и кто продвигает бренды в Татарстане», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Костяк рекламных агентств: самые активные медиабаеры и законодатели мод татарстанского рынка
  • На стороне рекламодателей: задачи, бюджеты и предпочтения татарстанских и федеральных компаний
  • Прошлое и будущее рекламы: какие технологии доступны татарстанским рекламодателям

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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