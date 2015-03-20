Всероссийский сход предпринимателей татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана

20-22 марта 2015 года Исполком Всемирного конгресса татар и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан проводит IV Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. В настоящее время на сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из более 30 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан. Также на мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Первый Всероссийский сход состоялся в 2012 году, где при участии Президента РТ Р.Н.Минниханова прошло обсуждение важных проблем, затрагивающих различные аспекты жизни сельских предпринимателей. Время показывает, что затронутые на сходе вопросы остаются актуальными и требуют постоянного внимания. На сходе планируется обсуждение вопросов, связанных с импортозамещением, развитием агротуризма и традиционного уклада жизни в сельской местности.

По материалам Всемирного конгресса татар