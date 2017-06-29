Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Евгений Онегин

Опера в 3 действиях (12+)
Либретто П.И. Чайковского и К.С. Шиловского по одноименному роману А.С. Пушкина
Музыкальный руководитель и дирижер – Михаил Плетнев
Дирижер – Ренат Салаватов
Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе
Художник-постановщик – Игорь Гриневич
Художник по костюмам – Людмила Волкова
Хормейстер – Любовь Дразнина
Балетмейстер-постановщик – Александра Тихомирова
Художник по свету – Сергей Шевченко
Компьютерная графика – Павел Суворов
ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА
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