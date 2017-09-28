28 сент. 2017

Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

28-29 сентября 2017 года в столице Республики Башкортостан г. Уфе пройдет Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Основные задачи мероприятия ориентированы на создание постоянно действующей интеграционной площадки малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, выявление лучших практик законодательной и финансовой поддержки предпринимательства, разработку предложений по облегчению доступа субъектов малого предпринимательства на региональные рынки, формирование механизмов и инструментов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив.

Дополнительная информация и регистрация участников осуществляется на портале Форума офис-группы.

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