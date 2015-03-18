Казанские банкиры замерили температуру рынка

Сегодня, 18 марта, в ресторане «Chateau» состоялся очередной бизнес-бранч на тему «Тенденции розничного кредитования банковского сектора РТ 2014/2015 гг».

Участие во встрече приняли представители татарстанского банковского сектора: Василя Муллина, заместитель директора татарстанского филиала ОАО «Россельхозбанк»; Сафин Ринат, заместитель начальника операционного офиса «Казанский» филиала «Уфимский» Уральского Банка реконструкции и развития; Михаил Марин, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России»; Алексей Бойко, заместитель председателя правления банка «Аверс»; Александр Михалицын и.о.управляющего татарстанским филиалом банка ВТБ-24; Денис Удачин, заместитель директора по развитию розничного бизнеса «ЛОКО-банк»; Марсель Зиляев, управляющий казанским филиалом ОАО «БИНБАНК»; Светлана Стукалова, управляющий операционным офисом "Островского, 87" Приволжского филиала Банк Интеза.

Начало года стало для банковского рынка непростым: по итогам 2014го прибыль российских банков, по данным ЦБ, упала на 40% — до 589 млрд рублей. Повышения ключевой ставки Центробанком, спад курса рубля, уменьшение реальных доходов населения, спровоцировало не только отток средств с депозитов, но и снижение объемов розничного кредитования: ипотеки, автокредитования, потребительского кредитования.

Эксперты «Реального времени» обсудили и оценили реакцию банковского рынка на события этой зимы и дали свои прогнозы по развитию розничного кредитования в Татарстане.

Марсель Зиляев, управляющий казанским филиалом ОАО «БИНБАНК»





Александр Михалицын и.о.управляющего татарстанским филиалом банка ВТБ-24





Михаил Марин, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России»





Сафин Ринат, заместитель начальника операционного офиса «Казанский» филиала «Уфимский» Уральского Банка реконструкции и развития

Обзорный материал по итогам встречи читайте завтра на сайте www.realnoevremya.ru

фото и видео Романа Хасаева

