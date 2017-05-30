Выставка China Commodity Fair

30 мая 2017 года ежегодная выставка качественных потребительских товаров из Китая China Commodity Fair во второй раз откроет свои двери для российских бизнесменов. Более 400 компаний из 12 провинций представят готовые товары для дома и сада, а также возможности для контрактного производства.

Организатором выставки является Министерство Коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторами выступают Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, Департаменты торговли провинций Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Шаньдун, Шанхай Пудун и Мессе Франкфурт Шанхай.

В течение трех дней на выставке China Commodity Fair будет работать Единый Консультационный Центр, ориентированный на малый и средний бизнес. Специалисты и эксперты центра бесплатно предоставят консультации по работе с китайскими поставщиками по вопросам внешнеэкономической деятельности: логистики, таможенного оформления, заключения контрактов, финансово-банковского сотрудничества.



На выставке China Commodity Fair 2017 более 400 китайских компаний займут 11 000 кв. м. и представят новейшие товары для дома и сада, электроники и бытовой техники. Также на выставке будут открыты три особые демонстрационные зоны: лучшие бренды выставки, под покровительством Министерства Коммерции КНР, специальная зона производителей электроники и бытовых электроприборов, представленная Ассоциацией бытовых электроприборов провинции Чженьцзян; специальная зона люксовых производителей из фарфора, представленная Шаньдунской ассоциацией производителей изделий из фарфора.



Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.