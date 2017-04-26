Форум "Наш Татарстан"

В этом году форум пройдет в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» с 26 по 27 апреля 2017 года.

Форум представляет собой двухдневную выставку лучших проектов Форума с последующей презентацией этих проектов руководству республики и награждением победителей. Также в рамках форума будет организована интенсивная образовательная программа, которая включает в себя серию тематических лекций, образовательных мастер-классов, дискуссионных площадок, встреч face2face и экспертных встреч по доработке проектов. К участию в образовательной программе форума приглашаются не только финалисты и проектанты очных и заочных этапов форума, но и все представители молодежи. Для участия в финальной образовательной программе Форума необходимо зарегистрироваться на сайте forumtatarstan.ru.

Также в числе финальных мероприятий Форума состоятся выступления известных спикеров с откровенными и честными историями о простых вещах и сложных решениях, Программа «Wonderful days», разработанная совместно с институтом «Стрелка» на темы: резюме будущего, бренды будущего, игры будущего. Впервые в рамках форума пройдет Поволжский чемпионат по решению социальных и бизнес-кейсов «Changellenge >> Cup Volga».

По итогам Республиканского молодежного форума лучшие молодежные проекты будут направлены для изучения и оказания поддержки в реализации в профильные министерства, ведомства, научно-исследовательские организации, предприятия Республики Татарстан, закрепленные за каждой тематической площадкой. Также предусматривается прохождение ознакомительной практики авторов проектов в отраслевых министерствах, ведомствах, инновационных предприятиях Республики Татарстан с целью дальнейшей реализации проектов.

Стать участником мероприятий можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте forumtatarstan.ru