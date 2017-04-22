III Съезд народов Татарстана

Съезд созывается в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова № УП-1150 от 20 декабря 2016 года «О проведении Съезда народов Татарстана». В состав организационного комитета вошли представители органов власти и общественных организаций.
Предыдущие съезды народов Татарстана прошли в 1992 и 2007 годах. Они оказали существенное влияние на укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений в республике, сохранение мира и согласия в этноконфессиональной сфере.
На очередном съезде предстоит обсудить актуальные вопросы этнокультурного развития, взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления. Ожидается, что он станет знаковым событием в общественной жизни Татарстана и будет способствовать выработке эффективных подходов к совершенствованию государственного управления в сфере национальной политики.
На съезд избраны 730 делегатов, которые широко представляют все муниципальные образования и национально-культурные организации республики.
По всей республике проходит «Этнокультурная эстафета», приуроченная к Съезду народов Татарстана. Она включает в себя проведение широкого круга различных мероприятий. К съезду будет приурочено издание специального номера журнала «Наш дом – Татарстан».
Пройдут выставки домов дружбы народов, декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в Республике Татарстан, а также фотовыставки «Многоликий Татарстан» и «Мы – часть России».
Все новости, связанные с ходом подготовки и проведением Съезда народов Татарстана, размещаются на портале Ассамблеи народов Татарстана.
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