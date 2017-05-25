25 мая 2017

Жизель - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Жизель - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

25 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка - Адольф Адан

Балет в 2 действиях (12+)

Хореография Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа

Балетмейстер – постановщик – нар. артист СССР НИКИТА ДОЛГУШИН (Санкт-Петербург)

Художник-постановщик – засл. деятель искусств Чувашии АЛЛА ФРОЛОВА

ПОСТАНОВКА 1990 ГОДА

Исполнители:

Жизель – ДОРОТЕЯ ЖИЛЬБЕР (Гранд-Опера)

Граф Альберт – ИШТВАН САЙМОН (Земперопер, Дрезден)

Мирта – ОКСАНА КАРДАШ (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)

Па-де-де I акта – МИДОРИ ТЭРАДА, КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

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