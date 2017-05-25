Жизель - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

25 мая, 18.00
XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка - Адольф Адан
Балет в 2 действиях (12+)
Хореография Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа
Балетмейстер – постановщик – нар. артист СССР НИКИТА ДОЛГУШИН (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик – засл. деятель искусств Чувашии АЛЛА ФРОЛОВА
ПОСТАНОВКА 1990 ГОДА
Исполнители:
Жизель – ДОРОТЕЯ ЖИЛЬБЕР (Гранд-Опера)
Граф Альберт – ИШТВАН САЙМОН (Земперопер, Дрезден)
Мирта – ОКСАНА КАРДАШ (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)
Па-де-де I акта – МИДОРИ ТЭРАДА, КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
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