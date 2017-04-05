Четвертое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан

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5 апреля в Казани состоится четвертое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей из Казани, Набережных Челнов и других районов республики. Заседание пройдет под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В ходе четвертого расширенного заседания лидеры проектных групп Совета – предприниматели и представители органов власти — покажут решения актуальных вопросов бизнеса в Республике Татарстан. Над решениями бизнес совместно с ведомствами и министерствами работал на протяжении нескольких месяцев в формате проектных групп — регулярных встреч и поэтапных обсуждений вариантов решения. На расширенном заседании 5 апреля лидеры 7 проектных групп представят результаты работы по установлению ограничений на использование онлайн-касс, обеспечению равного доступа фермеров Татарстана на ярмарки, узаконению перепланировки нежилых помещений, снижению чрезмерных требований по безопасности для транспорта и др.

Вести заседание Совета по предпринимательству поручено Олегу Коробченко – предпринимателю, учредителю ГК «Кориб» (Набережные Челны).

Справка:

Совет по предпринимательству — это площадка для взаимодействия предпринимателей с органами власти. Цель его работы — развитие сферы предпринимательства и улучшение деловой среды Татарстана. Совет оказывает работающим участникам организационную и экспертную поддержку и помогает в коммуникациях с органами власти. Совет создан и функционирует на основании Указа Президента Республики Татарстан №УП-1271 от 30.12.2015.

Совет по предпринимательству работает по проектно-ориентированной модели. В нем нет постоянного членства, в работу может включиться любой предприниматель. В рамках Совета создаются проектные группы для решения актуальных вопросов предпринимателей и отраслей бизнеса.

На сегодняшний день запустили работу более 70 проектных групп Совета, проведено свыше 300 заседаний проектных групп.

Подробная информация о работе Совета.

