В целях изучения современных моделей развития территориальных инновационных кластеров как инструмента повышения конкурентоспособности регионов и дальнейшего развития партнерства российских и европейских регионов и инновационных кластеров 23 - 24 апреля 2015 года в Республике Татарстан в рамках XV Российской венчурной ярмарки и X Казанской венчурной ярмарки пройдет II Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров».
В работе Конференции примут участие руководители зарубежных и российских регионов, где успешно реализуется кластерная политика, представители федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, руководители кластерных организаций, крупных высокотехнологичных предприятий, институтов развития, объектов инновационной инфраструктуры, ведущих университетов.
В рамках Конференции будут рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности территориальных инновационных кластеров России, изучением современных моделей развития инновационных кластеров стран Европы (Германия, Франция, Бельгия и др.) и Юго-Восточной Азии (Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Индия), выработкой механизмов дальнейшей государственной поддержки развития территориальных инновационных кластеров России, а также реализацией приоритетных совместных международных проектов предприятий-участников российских и зарубежных кластеров.
Программой Конференции предусмотрено проведение пленарного заседания «Кластеры как драйверы стратегии развития регионов России», а также ряда круглых столов и семинаров, таких как:
В целях позиционирования Камского инновационного территориально-производственного кластера и демонстрации потенциала его участников будут презентованы выставочные экспозиции предприятий-участников Камского кластера.
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