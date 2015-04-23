II Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров»

В целях изучения современных моделей развития территориальных инновационных кластеров как инструмента повышения конкурентоспособности регионов и дальнейшего развития партнерства российских и европейских регионов и инновационных кластеров 23 - 24 апреля 2015 года в Республике Татарстан в рамках XV Российской венчурной ярмарки и X Казанской венчурной ярмарки пройдет II Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров».

В работе Конференции примут участие руководители зарубежных и российских регионов, где успешно реализуется кластерная политика, представители федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, руководители кластерных организаций, крупных высокотехнологичных предприятий, институтов развития, объектов инновационной инфраструктуры, ведущих университетов.

В рамках Конференции будут рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности территориальных инновационных кластеров России, изучением современных моделей развития инновационных кластеров стран Европы (Германия, Франция, Бельгия и др.) и Юго-Восточной Азии (Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Индия), выработкой механизмов дальнейшей государственной поддержки развития территориальных инновационных кластеров России, а также реализацией приоритетных совместных международных проектов предприятий-участников российских и зарубежных кластеров.

Программой Конференции предусмотрено проведение пленарного заседания «Кластеры как драйверы стратегии развития регионов России», а также ряда круглых столов и семинаров, таких как:



Активация взаимодействия кластеров России с кластерами Юго-Восточной Азии (Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Индия);

Карта кластерных инициатив России: цели, варианты, реализации, эффекты;

Перспективы сотрудничества инженерных вузов в рамках «Всемирной инициативы CDIO» как инструмент повышения технического уровня предприятий кластеров;

Результаты совместной оценки АИРР-ЕС качества управления кластерами России;

Лучшие практики кластерных инициатив Нидерландов в сфере медицины, агро-

и био- технологий;

Европейский опыт развития кластеров: уроки для России (Бельгия, Германия). Белая (зеленая) книга кластеров Европы (Еврокомиссия);

Продвижение кластерных инициатив на федеральном уровне, и др.



В целях позиционирования Камского инновационного территориально-производственного кластера и демонстрации потенциала его участников будут презентованы выставочные экспозиции предприятий-участников Камского кластера.