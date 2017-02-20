20 февр. 2017

Online-конференция c управляющим Фонда социального страхования РФ по РТ

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20 февраля в 14.00 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет Рамиль Гайзатуллин, управляющий Фонда социального страхования РФ по РТ.

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