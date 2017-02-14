Травиата - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

14 февраля, 18.00
XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди
Опера в 3 действиях (12+)
Либретто Ф.М.Пиаве по драме А.Дюма-сына "Дама с камелиями"
Музыкальный руководитель и дирижер - МАРКО БОЭМИ (Италия)
Режиссер-постановщик - ЖАННЕТ АСТЕР (Франция)
Художник-постановщик - ИГОРЬ ГРИНЕВИЧ (Новосибирск)
Художник по костюмам - ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО (Москва)
Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Художник по свету - ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ (Большой театр России, Москва)
ПОСТАНОВКА 2007 ГОДА
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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