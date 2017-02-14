14 февр. 2017

Травиата - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Травиата - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

14 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди

Опера в 3 действиях (12+)
Либретто Ф.М.Пиаве по драме А.Дюма-сына "Дама с камелиями"

Музыкальный руководитель и дирижер - МАРКО БОЭМИ (Италия)
Режиссер-постановщик - ЖАННЕТ АСТЕР (Франция)
Художник-постановщик - ИГОРЬ ГРИНЕВИЧ (Новосибирск)
Художник по костюмам - ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО (Москва)
Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Художник по свету - ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ (Большой театр России, Москва)

ПОСТАНОВКА 2007 ГОДА

Календарь

Все мероприятия