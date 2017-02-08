08 февр. 2017

Бизнес-бранч "Какой отдых по карману россиянам в 2017 году?"

Бизнес-бранч

8 февраля интернет-газета «Реальное время» соберет представителей туристических компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы рынка.

Тезисы встречи:

  • "Все включено" у бассейна в Турции или любование родными просторами: как скажется возвращение самых популярных направлений на внутреннем туризме?
  • Новое туристическое законодательство: кто выиграет, а кто проиграет?
  • Чем Казань не нравится туристам и чем будет заманивать в 2017 году?

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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