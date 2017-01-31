31 янв. 2017

Online-конференция c директором музея-заповедника «Казанский Кремль» Зилей Валеевой

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31 января в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор музея-заповедника «Казанский Кремль Зиля Валеева.


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