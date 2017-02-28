28 февраля в конференц-зале отеля «Мираж» (г. Казань) состоялся III Ежегодный бизнес-форум «Зачем бизнесу e-сommerce», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».
Программа
10.00-10.30 - Регистрация
10.30-12.30 Сессия 1: драйверы развития интернет-торговли
12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-14.30 Сессия 2: как бизнесу выйти в интернет и не проиграть (разбор кейсов)
Презентация Яндекс.Маркет
Презентация РАЭК
Место проведения: Отель «Мираж», г. Казань, ул. Московская, 5
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.