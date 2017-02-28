28 февр. 2017

III Ежегодный бизнес-форум «Зачем бизнесу e-сommerce»

III Ежегодный бизнес-форум «Зачем бизнесу e-сommerce»

28 февраля в конференц-зале отеля «Мираж» (г. Казань) состоялся III Ежегодный бизнес-форум «Зачем бизнесу e-сommerce», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».

Программа

10.00-10.30 - Регистрация

10.30-12.30 Сессия 1: драйверы развития интернет-торговли

  • Как развивается интернет-торговля в России и регионах
  • Правовое регулирование электронной коммерции. Что изменится?
  • Как изменилось поведение покупателей в интернете
  • Логистика без рисков: собственная доставка или работа через посредника

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-14.30 Сессия 2: как бизнесу выйти в интернет и не проиграть (разбор кейсов)

  • Как перестроить офлайн-бизнес для работы в интернете
  • Какие сегменты бизнеса особенно прибыльны
  • Как найти своего покупателя

Презентация Яндекс.Маркет


Презентация РАЭК

Эксперты

  • Алексей Вайсберг директор департамента электронной коммерции в «Почта России»
  • Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
  • Иван Кургузов руководитель кластера e-commerce РАЭК
  • Станислав Волынский руководитель группы региональных продаж Яндекс.Маркет
  • Алексей Тимонин операционный директор OZON.ru
  • Андрей Анисимов директор агентства интернет-рекламы «Реаспект»

Партнеры

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Контакты

Место проведения: Отель «Мираж», г. Казань, ул. Московская, 5

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

У вас есть вопросы? Пишите на pr@realnoevremya.ru или звоните +7 (843) 222-90-72

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