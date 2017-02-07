XVII Международный Форум iFin-2017 "Электронные финансовые услуги и технологии"

XVII Международный Форум iFin-2017 "Электронные финансовые услуги и технологии" пройдет 7-8 февраля 2017 года в Москве в гостинице "Рэдиссон Славянская" (пл. Европы, д.2). Форум проводится компанией "АйФин Медиа" при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и НАУФОР.



На iFin-2017 в течение 2-х дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями в области электронного финансового сервиса и технологий, среди которых: различные системы дистанционного банковского обслуживания, интернет-банкинг и мобильный банкинг, интернет-трейдинг, фронт-офисные системы, онлайн-расчеты, электронные платежные инструменты, сети финансового самообслуживания и т.д. Форум охватит весь спектр вопросов, относящийся к созданию, развитию, продвижению и использованию современных электронных финансовых услуг и технологий.



На Форуме будут представлены все виды дистанционного финансового сервиса: системы удаленного банковского обслуживания, электронные платежные инструменты, мобильные платежи и банкинг, сети финансового самообслуживания и др. На выставке разработчиков, которая пройдет в рамках Форума, будут представлены самые современные технологии и готовые решения для банков и финансовых компаний. На тематических секционных заседаниях и "круглых столах" (диспутах) будут рассмотрены наиболее актуальные темы, которые волнуют финансовое сообщество.



Форум будет интересен прежде всего для банков, инвестиционных, брокерских и других финансовых компаний, которые сегодня остро нуждаются в решениях для организации и предоставления своим клиентам дистанционных финансовых услуг. Особенно следует отметить, что с каждым годом Форум привлекает все больше внимания не только руководителей IT-подразделений, но и менеджеров, ответственных за развитие услуг, за работу с клиентами, руководителей продуктовых и бизнес подразделений.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.