Бизнес-бранч "Законы для бизнеса: с чем столкнутся компании в 2017 году"

25 января интернет-газета «Реальное время» соберет представителей юридических компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы рынка.
Тезисы встречи:
К участию приглашаются представители юридических компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru
Официальная площадка мероприятия:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.