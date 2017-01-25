25 янв. 2017

Бизнес-бранч "Законы для бизнеса: с чем столкнутся компании в 2017 году"

Бизнес-бранч

25 января интернет-газета «Реальное время» соберет представителей юридических компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы рынка.

Тезисы встречи:

  • Какими событиями запомнится 2016 год юридическим компаниям? Порадовал он или, напротив, оправдал худшие ожидания?
  • Как меняется законодательство в сфере ведения бизнеса, какова главная тенденция?

К участию приглашаются представители юридических компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:


Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия