«МБ-Ирбис» проводит розыгрыш автомобиля

«МБ-Ирбис» не разыгрывает Вас, «МБ-Ирбис» разыгрывает автомобиль!

Официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Казани – компания «МБ-Ирбис» в канун Нового года проводит грандиозный розыгрыш автомобиля и предлагает особые условия на покупку «Мерседес-Бенц» в декабре!

С 1 по 30 декабря в автосалонах официального дилера «Мерседес-Бенц» действуют сенсационные условия на покупку автомобилей легендарной немецкой марки, а также всем покупателям предоставляется уникальный шанс стать участником розыгрыша автомобиля smart!

Акция проводится среди всех счастливых покупателей новых, подменных и тестовых автомобилей «Мерседес-Бенц» в автосалонах «МБ-Ирбис» на пр.Ямашева, 122Б и на ул.Космонавтов, 71.

Вечером 30 декабря 2016г. в дилерском центре на пр.Ямашева, 122Б будет подведены итоги розыгрыша и определен счастливый обладатель автомобиля smart!

Приглашаем Вас посетить наши автосалоны и, возможно, осуществить свою мечту. Настало самое подходящее время! Ведь мечты сбываются под Новый год!

«МБ-Ирбис» - прогресс через сохранение традиций!

Ваше доверие – наша ответственность!

Подробности об организаторе, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте www.mercedes-irbis.ru.





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