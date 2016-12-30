«МБ-Ирбис» проводит розыгрыш автомобиля

«МБ-Ирбис» не разыгрывает Вас, «МБ-Ирбис» разыгрывает автомобиль!
Официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Казани – компания «МБ-Ирбис» в канун Нового года проводит грандиозный розыгрыш автомобиля и предлагает особые условия на покупку «Мерседес-Бенц» в декабре!
С 1 по 30 декабря в автосалонах официального дилера «Мерседес-Бенц» действуют сенсационные условия на покупку автомобилей легендарной немецкой марки, а также всем покупателям предоставляется уникальный шанс стать участником розыгрыша автомобиля smart!
Акция проводится среди всех счастливых покупателей новых, подменных и тестовых автомобилей «Мерседес-Бенц» в автосалонах «МБ-Ирбис» на пр.Ямашева, 122Б и на ул.Космонавтов, 71.
Вечером 30 декабря 2016г. в дилерском центре на пр.Ямашева, 122Б будет подведены итоги розыгрыша и определен счастливый обладатель автомобиля smart!
Приглашаем Вас посетить наши автосалоны и, возможно, осуществить свою мечту. Настало самое подходящее время! Ведь мечты сбываются под Новый год!
«МБ-Ирбис» - прогресс через сохранение традиций!
Ваше доверие – наша ответственность!
Подробности об организаторе, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте www.mercedes-irbis.ru.
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