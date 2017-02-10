Семинар Александра Фридмана «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных»

10 февраля в Казани состоится авторский семинар Александра Фридмана «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных». 8 академических часов будут посвящены рассмотрению подходов к организации взаимодействия с подчинёнными; инструментов, которые существенно смогут повысить системность и эффективность управленческих воздействий на подчинённых способствующие росту прибыли вашей компании.

Александр Фридман -

Управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.

Бизнес-тренер и консультант

Ведущий эксперт по регулярному менеджменту на «Постсоветской» территории.

Стаж в профессии: 24 года

Автор лонгселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых». 5 изданий, первое - в 2009 году в издательстве «Добрая Книга»

Узнать подробности и стать учатсником можно на официальном сайте семинара fridman.clubnec.ru

Подробности по телефону: 8 (843) 207 01 00

