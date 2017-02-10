10 февраля в Казани состоится авторский семинар Александра Фридмана «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных». 8 академических часов будут посвящены рассмотрению подходов к организации взаимодействия с подчинёнными; инструментов, которые существенно смогут повысить системность и эффективность управленческих воздействий на подчинённых способствующие росту прибыли вашей компании.
Александр Фридман -
Стаж в профессии: 24 года
Автор лонгселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых». 5 изданий, первое - в 2009 году в издательстве «Добрая Книга»
Узнать подробности и стать учатсником можно на официальном сайте семинара fridman.clubnec.ru
Подробности по телефону: 8 (843) 207 01 00
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