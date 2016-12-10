Бизнес-тренинг «Вставай с дивана и начни свой бизнес»

Это крутой и масштабный тренинг, позволяющий на практике узнать, как создать бизнес-модель своей идеи и правильно начать свое дело. А в конце команда самых опытных бизнес-тренеров и действующих бизнесменов прокачает вашу бизнес-идею!

Спикером тренинга станет Айдар Исмагилов, основатель сети автомоек «Мойдодыр» и совладелец сети шиномонтажных центров «5 колесо».

По итогам бизнес-тренинга участники получат новые бизнес-знания и сертификат о прохождении обучения в федеральной программе «Ты – предприниматель».

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке



