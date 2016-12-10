Бизнес-тренинг «Вставай с дивана и начни свой бизнес»

Это крутой и масштабный тренинг, позволяющий на практике узнать, как создать бизнес-модель своей идеи и правильно начать свое дело. А в конце команда самых опытных бизнес-тренеров и действующих бизнесменов прокачает вашу бизнес-идею!
Спикером тренинга станет Айдар Исмагилов, основатель сети автомоек «Мойдодыр» и совладелец сети шиномонтажных центров «5 колесо».
По итогам бизнес-тренинга участники получат новые бизнес-знания и сертификат о прохождении обучения в федеральной программе «Ты – предприниматель».
Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.