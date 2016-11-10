Ежегодное Заседание АРДС

Тема Ежегодного Заседания Американо-Российского Делового Совета 2016 года - "Инновации и возобновление роста российской экономики."

В рамках мероприятия участники обсудят, каким образом именно инновации могут стать той новой движущей силой, которая поможет России достичь экономического благополучия, состояние и перспективы российско-американских отношений в контексте смены администрации в США, состояние двусторонних торгово-экономических отношений, в частности - примеры потенциального и текущего сотрудничества в инновационной области в различных отраслях промышленности, а также инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики.

Среди подтвержденных докладчиков:

Максим Акимов, первый заместитель главы аппарата правительства РФ

Джон Баерли, бывший посол США в РФ

Сергей Беляков, глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов РФ

Джерри Браун, губернатор штата Калифорния

Татьяна Валовая, Министр по интеграции и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия

и другие.

Ежегодное Заседание пройдет в отеле St. Regis Hotel San Francisco.