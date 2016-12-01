II форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

1-2 декабря 2016 года в г. Уфе пройдет II форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Инициативу его проведения поддержал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, поручивший оказать практическое содействие форуму Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству иностранных дел РФ, Торгово-промышленной палате РФ, Корпорации развития МСП.

Значительная часть программы форума будет посвящена перспективам наращивания несырьевого экспорта, развитию сельского хозяйства и франчайзинга, поддержке молодежного предпринимательства. Кроме того, участники оценят роль малого бизнеса в инновационных, наукоемких и импортозамещающих отраслях промышленности, а также факторы, влияющие на создание благоприятного инвестиционного климата в стране и конкретных регионах. Положительный эффект принесут дискуссии предпринимателей и представителей органов власти, направленные на преодоление административных барьеров и развитие малого бизнеса.



Первый форум состоялся в октябре 2015 года и стал эффективной интеграционной площадкой экономического взаимодействия между бизнес-структурами, бизнесом и региональными органами власти стран-участниц ШОС и БРИКС. Его мероприятия объединили более 1500 делегатов из 19 государств и 46 регионов России. В завершение форума участники приняли резолюцию, в которую вошли предложения по ускорению развития малого и среднего бизнеса в регионах стран-участниц ШОС и БРИКС, повышению престижа предпринимательства.

Для регистрации ознакомьтесь с условиями участия и подробно заполните электронную форму регистрации делегатов.