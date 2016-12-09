09 дек. 2016

III Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана - 2016"

III Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов

9 декабря в Детском центре "Экият" состоится награждение победительниц III Республиканского конкурса среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана - 2016".

Организаторы конкурса:

  • РОО «Жемчужина Татарстана»
  • Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности
  • Объединение женщин-депутатов РТ "Мэрхэмэт - Милосердие"
  • Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ
  • Министерство культуры РТ
  • Министерство по делам молодежи и спорту РТ

В конкурсе примут участие 10 девушек со всего Татарстана с разными категориями инвалидности.

  1. Зарипова Миляуша Ваккасовна, г. Казань;
  2. Мухаметова Эльза Илгамовна, г. Набережные Челны;
  3. Бакирова Гузель Камилевна, г. Елабуга;
  4. Зарипова Лейсан Азатовна, пгт Богатые Сабы;
  5. Хадиева Римма Рамилевна, г. Казань;
  6. Минникеева Светлана Рафаиловна, г. Чистополь;
  7. Никаншина Светлана Викторовна, пгт Камское Устье;
  8. Лазарева Вероника Дмитриевна, г. Набережные Челны;
  9. Динмухаметова Наиля Нургаяновна, г. Казань;
  10. Назарова Елена Анатольевна, г. Казань;

За подготовкой к конкурсу можно следить в официальной группе социальной сети "Вконтакте".

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