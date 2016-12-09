III Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана - 2016"

9 декабря в Детском центре "Экият" состоится награждение победительниц III Республиканского конкурса среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана - 2016".
Организаторы конкурса:
В конкурсе примут участие 10 девушек со всего Татарстана с разными категориями инвалидности.
За подготовкой к конкурсу можно следить в официальной группе социальной сети "Вконтакте".
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