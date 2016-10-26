Международный выставочный форум «Евразийская неделя»

26-28 октября впервые состоится международный выставочный форум стран Евразийского экономического союза «Евразийская неделя». Мероприятие пройдет на территории Технопарка инновационного центра «Сколково», на площадке форума «Открытые инновации».

Сквозная тема выставочного форума «Евразийская неделя 2016» – «ЕАЭС в глобальной инновационной повестке», а ключевая фигура форума – технологический предприниматель. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные практические вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегии дальнейшего формирования единых рынков Союза и развития производственной кооперации между компаниями Союза, а также прикладные задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров.

В ходе дискуссий предстоит обсудить потенциальные и реальные возможности интеграционного объединения как игрока на рынке высоких технологий.

В ходе дискуссионной сессии «Евразийской недели» участники обменяются мнениями по вопросам:

Как выстроить конкурентоспособный внешнеторговый режим?

Какие отрасли должны стать двигателем развития интеграции? Какие задачи необходимо решить в первую очередь?

С какими внешнеэкономическими партнерами возможно взаимовыгодное наращивание сотрудничества в технологической сфере?

Выставочная часть форума «Евразийская неделя» будет организована в виде группы стендов пяти стран Союза, стенда Евразийской экономической комиссии, стенда Российского экспортного центра, а также стенда Евразийского банка развития. Страны Союза представят на стендах национальных лидеров в области высоких технологий, startup-проекты в инновационной сфере, а также достижения новых технологических производств.

Доступ на выставочный форум для всех участников и гостей возможен только после регистрации на официальном сайте «Евразийской недели» в разделе «Регистрация».

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.