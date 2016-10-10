Четвертая конференция Кибербезопасность АСУ ТП

Четвертая конференция Кибербезопасность АСУ ТП состоится 10-12 октября в городе Иннополис. Мероприятие пройдет под лозунгом «Время действовать вместе». Атаки на промышленные системы стали важнейшей угрозой, которая носит глобальный характер и представляет опасность не только для экономики, но и для жизни людей. В этой ситуации требуются совместные усилия специалистов из разных отраслей и даже стран.

В мероприятии примут участие ведущие эксперты по безопасности индустриальных систем и руководители предприятий электроэнергетической, атомной, машиностроительной, транспортной, нефтегазовой и других отраслей. При этом участниками и спикерами конференции станут не только представители российских организаций, но и зарубежные специалисты. Основная тема конференции остается неизменной — тенденции в области обеспечения кибербезопасности АСУ ТП. Участники узнают, какие угрозы для промышленных систем выходят на первый план сегодня и будут актуальны в ближайшем будущем и получат практические рекомендации о том, что необходимо предпринять для успешной защиты от них.

Вход по приглашениям. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте мероприятия.