16 сентября в ГРК "Ривьера" пройдет семинар "Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы" управляющего партнёра консалтинговой компании Amadeus Group (Рига, Латвия) Александра Фридмана.

Вы получаете:

Упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Контроль: роль компетенции в технологии execution, принципы совмещения с другими управленческими компетенциями, избыточные ожидания и правильные подходы;

Типичные сложности в применении контроля: негативные эмоции подчинённых, смущение руководителей, игры в «верю/не верю», смешивание управленческих «жанров»;

Ошибки в применении контроля: неверные управленческие шаблоны как «естественные» причины возникновения ошибок, что и почему никогда нельзя делать, а что, наоборот, нужно для обеспечения наиболее эффективного влияния компетенции;

Виды контроля: цели, различия, точки применения, типичные ошибки в использовании и рациональные подходы к выбору форматов в зависимости от вида работы и ТТХ подчинённого;

О выборе «точек контроля»: перебдеть или недобдеть, в каких моментах и на каких участках наиболее целесообразно контролировать работу сотрудников, как оптимизировать затраты на управление и не упустить результат;

Координирование: роль компетенции в технологии execution, совмещение с другими управленческими компетенциями, что происходит после «старта»: типичные сложности процесса выполнения делегированных работ, негативные стороны корпоративных культур, ошибки руководителя и последствия для результатов;

Обратная связь в управлении подчинёнными: типичные ошибки в применении, неверные управленческие шаблоны как «естественные» источники ошибок базовые правила, необходимые для обеспечения максимально эффективного восприятия;

Карта местности: что и почему необходимо знать и помнить подчинённому для активно спокойной, целеустремлённой работы, почему нарушается информационное полу и как ему обеспечить этот поддерживающий ресурс;

Как развивать квалификацию подчинённых в процессе координации: различные форматы обратной связи, их сознательный выбор в зависимости от реальной ситуации и применение для повышения профессионализма сотрудников;