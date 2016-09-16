16 сентября в ГРК "Ривьера" пройдет семинар "Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы" управляющего партнёра консалтинговой компании Amadeus Group (Рига, Латвия) Александра Фридмана.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Узнать подробнее о семинаре можно на официальном сайте мероприятия.
Место проведения: ГРК "Казанская Ривьера", Концерт-холл Эрмитаж, пр.Ф.Амирхана,1
+7 843 207 01 00
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