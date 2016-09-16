16 сент. 2016

Семинар "Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы"

16 сентября в ГРК "Ривьера" пройдет семинар "Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы" управляющего партнёра консалтинговой компании Amadeus Group (Рига, Латвия) Александра Фридмана.

Вы получаете:

  • Возможности выбора для оптимального режима координации хода работы;
  • Принципы «бескровного» укрепления исполнительской дисциплины;
  • Технологию кратного увеличения качества выполнения поручений;
  • Методы повышения уровня ответственности подчинённых;
  • Алгоритмы своевременной коррекции порученной работы;
  • Упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

  1. Контроль: роль компетенции в технологии execution, принципы совмещения с другими управленческими компетенциями, избыточные ожидания и правильные подходы;
  2. Типичные сложности в применении контроля: негативные эмоции подчинённых, смущение руководителей, игры в «верю/не верю», смешивание управленческих «жанров»;
  3. Ошибки в применении контроля: неверные управленческие шаблоны как «естественные» причины возникновения ошибок, что и почему никогда нельзя делать, а что, наоборот, нужно для обеспечения наиболее эффективного влияния компетенции;
  4. Виды контроля: цели, различия, точки применения, типичные ошибки в использовании и рациональные подходы к выбору форматов в зависимости от вида работы и ТТХ подчинённого;
  5. О выборе «точек контроля»: перебдеть или недобдеть, в каких моментах и на каких участках наиболее целесообразно контролировать работу сотрудников, как оптимизировать затраты на управление и не упустить результат;
  6. Координирование: роль компетенции в технологии execution, совмещение с другими управленческими компетенциями, что происходит после «старта»: типичные сложности процесса выполнения делегированных работ, негативные стороны корпоративных культур, ошибки руководителя и последствия для результатов;
  7. Обратная связь в управлении подчинёнными: типичные ошибки в применении, неверные управленческие шаблоны как «естественные» источники ошибок базовые правила, необходимые для обеспечения максимально эффективного восприятия;
  8. Карта местности: что и почему необходимо знать и помнить подчинённому для активно спокойной, целеустремлённой работы, почему нарушается информационное полу и как ему обеспечить этот поддерживающий ресурс;
  9. Как развивать квалификацию подчинённых в процессе координации: различные форматы обратной связи, их сознательный выбор в зависимости от реальной ситуации и применение для повышения профессионализма сотрудников;
  10. Побочные эффекты от развития квалификации сотрудников: причины возникновения, последствия и методы профилактики и нейтрализации.

Узнать подробнее о семинаре можно на официальном сайте мероприятия.

Место проведения: ГРК "Казанская Ривьера", Концерт-холл Эрмитаж, пр.Ф.Амирхана,1

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