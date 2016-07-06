06 июля 2016

Прямая трансляция #VKLIVE c Германом Грефом

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Глава Сбербанка ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Ведущая — блогер Ирена Понарошку.

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