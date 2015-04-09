V Всероссийский деловой форум «Бизнес и Власть: правила изменились. Налоги, деньги и стратегия для российских компаний в 2015 году»

9 апреля 2015 года в Москве, в гостинице Hilton Ленинградская состоится V Всероссийский деловой форум «Бизнес и Власть: правила изменились. Налоги, деньги и стратегия для российских компаний в 2015 году» — независимая встреча первых лиц российского бизнеса с экспертами, экономистами и аналитиками, организованная КВК «Империя».

Цель Форума – на основании широкого спектра экспертных оценок в макроэкономической, управленческой налоговой, инвестиционно-финансовой и политической сферах предложить эффективные корпоративные и личные стратегии для российских директоров в 2015 году.

Аудитория Форума: традиционно в форуме участвуют собственники и топ-менеджеры компаний Москвы, регионов России и стран Таможенного Союза. Ожидается участие первых лиц производственных и торговых компаний потребительского (ТНП), нефтегазового, финансового, электротехнического, рекламного, агропромышленного, продовольственного, мебельного, дерево- и металлообрабатывающего, а также других секторов российского бизнеса.

Программа Форума

Подробности на официальном сайте мероприятия