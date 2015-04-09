9 апреля 2015 года в Москве, в гостинице Hilton Ленинградская состоится V Всероссийский деловой форум «Бизнес и Власть: правила изменились. Налоги, деньги и стратегия для российских компаний в 2015 году» — независимая встреча первых лиц российского бизнеса с экспертами, экономистами и аналитиками, организованная КВК «Империя».
Цель Форума – на основании широкого спектра экспертных оценок в макроэкономической, управленческой налоговой, инвестиционно-финансовой и политической сферах предложить эффективные корпоративные и личные стратегии для российских директоров в 2015 году.
Аудитория Форума: традиционно в форуме участвуют собственники и топ-менеджеры компаний Москвы, регионов России и стран Таможенного Союза. Ожидается участие первых лиц производственных и торговых компаний потребительского (ТНП), нефтегазового, финансового, электротехнического, рекламного, агропромышленного, продовольственного, мебельного, дерево- и металлообрабатывающего, а также других секторов российского бизнеса.
Подробности на официальном сайте мероприятия
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.