02 сент. 2015

Татарстанский нефтегазохимический форум

Татарстанский нефтегазохимический форум

Деловая программа

В 2015 году в рамках Форума запланированы:

  • Международная научно-практическая конференция «Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов»
  • IV Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»
  • III Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
  • III Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
  • Научно - практическая конференция «Перспективные направления развития нефтегазохимического комплекса. Актуальные проблемы и пути их решения»
  • Международная научно-практическая конференция по промышленной автоматизации
  • X Всероссийская конференция "Промышленная экология и безопасность", посвященная А.И. Щеповских
  • Ярмарка вакансий нефтегазохимических предприятий Республики Татарстан
  • Конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение»
  • Бизнес-встречи главных специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли, организованные по принципу мэтчмейкинга
  • Круглые столы по вопросам расширения использования нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве

Преимущества выставки Нефть, газ. Нефтехимия

  • ведущая международная специализированная выставка Приволжского федерального округа;
  • возможность продвижения современных технологий и оборудования на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстан;
  • расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества профессионалов отрасли;
  • деловая программа выставки - активная площадка, содействующая развитию науки и бизнеса.

Тематические разделы выставки

  • Добыча нефти и газа
  • Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
  • Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и материалы
  • Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
  • Трубы и трубопроводная арматура
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством
  • Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля

Стоимость участия для российских компаний

Регистрационный сбор – 13 500 руб.

Необорудованная площадь (1кв.м) – 8 300 руб.

Открытая площадь – (1кв.м) – 3 100 руб.

Цены указаны с учетом НДС

Стоимость участия для иностранных компаний

Регистрационный сбор – 430 евро

Необорудованная площадь (1кв.м) – 265 евро

Открытая площадь – (1кв.м) – 95 евро

Контакты

Официальный сайт

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8

телефон/факс: +7 (843) 570-51-14, 570-51-17.
факс: +7 (843) 570-51-23,
горячая линия: +7 (843) 570-51-11.

e-mail: abramova@expokazan.ru
d2@expokazan.ru, d3@expokazan.ru

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия