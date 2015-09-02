02
сент. 2015
Татарстанский нефтегазохимический форум
Деловая программа
В 2015 году в рамках Форума запланированы:
- Международная научно-практическая конференция «Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов»
- IV Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»
- III Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
- III Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
- Научно - практическая конференция «Перспективные направления развития нефтегазохимического комплекса. Актуальные проблемы и пути их решения»
- Международная научно-практическая конференция по промышленной автоматизации
- X Всероссийская конференция "Промышленная экология и безопасность", посвященная А.И. Щеповских
- Ярмарка вакансий нефтегазохимических предприятий Республики Татарстан
- Конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение»
- Бизнес-встречи главных специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли, организованные по принципу мэтчмейкинга
- Круглые столы по вопросам расширения использования нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве
Преимущества выставки Нефть, газ. Нефтехимия
- ведущая международная специализированная выставка Приволжского федерального округа;
- возможность продвижения современных технологий и оборудования на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстан;
- расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества профессионалов отрасли;
- деловая программа выставки - активная площадка, содействующая развитию науки и бизнеса.
Тематические разделы выставки
- Добыча нефти и газа
- Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
- Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и материалы
- Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
- Трубы и трубопроводная арматура
- Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством
- Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля
Стоимость участия для российских компаний
Регистрационный сбор – 13 500 руб.
Необорудованная площадь (1кв.м) – 8 300 руб.
Открытая площадь – (1кв.м) – 3 100 руб.
Цены указаны с учетом НДС
Стоимость участия для иностранных компаний
Регистрационный сбор – 430 евро
Необорудованная площадь (1кв.м) – 265 евро
Открытая площадь – (1кв.м) – 95 евро