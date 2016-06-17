I выставка-конференция высоких технологий и инноваций «Hi, future»

С 17 по 19 июня в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» состоится Первая выставка-конференция высоких технологий и инноваций в Татарстане – «Hi, future» | Hi-tech & Innovations Forum. Мероприятие объединит людей, которые увлечены «будущим»: технологиями, идеями, а также новинками рынка.

Программа мероприятия затрагивает следующие направления:

В рамках мероприятия Hi, future будут действовать следующие зоны:

ЭКСПО: Выставка компаний, которые представят свои разработки в области инновации и высоких технологии. Любой желающий сможет протестировать новинки и задать интересующие вопросы по применении данных технологии в быту или бизнесе.

КОНФЕРЕНЦИЯ: Специально подобранная программа докладов и лекции подойдут широкому кругу заинтересованных лиц.

ФОТОЗОНА: Профессиональные фотографы, визажисты-стилисты подготовят интерактивную фото-площадку, где можно наблюдать за тем, как из обычного человека создают робота.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: Зона с образовательными технологичными развлечениями для детей.

АВТОПРОБЕГ И ЭКСКУРСИЯ В г. ИННОПОЛИС: Будет организована экскурсия в город Иннополис с автопробегом и последующим тест-драйвом электромобилей.