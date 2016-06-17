I выставка-конференция высоких технологий и инноваций «Hi, future»

С 17 по 19 июня в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» состоится Первая выставка-конференция высоких технологий и инноваций в Татарстане – «Hi, future» | Hi-tech & Innovations Forum. Мероприятие объединит людей, которые увлечены «будущим»: технологиями, идеями, а также новинками рынка.
Программа мероприятия затрагивает следующие направления:
В рамках мероприятия Hi, future будут действовать следующие зоны:
Вход свободный!
Адрес места проведения: г. Казань, ул. Татарстана, 20
Контактный телефон: +7(917)899-19-26
Страница мероприятия на TimePade
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К участию в выставке-конференции приглашаем спонсоров, партнеров, экспонентов, спикеров и участников.
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