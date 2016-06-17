17 июня 2016

I выставка-конференция высоких технологий и инноваций «Hi, future»

I выставка-конференция высоких технологий и инноваций «Hi, future»

С 17 по 19 июня в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» состоится Первая выставка-конференция высоких технологий и инноваций в Татарстане – «Hi, future» | Hi-tech & Innovations Forum. Мероприятие объединит людей, которые увлечены «будущим»: технологиями, идеями, а также новинками рынка.

Программа мероприятия затрагивает следующие направления:

  1. Интернет вещей, умный город, умный дом, энергетика будущего.
  2. 3D-печать, сканирование.
  3. Транспорт, коптеры, робототехника.
  4. Виртуальная реальность, нейроинтерфейсы, искусственный интеллект.
  5. Интерактивные технологии, мобильная индустрия.
  6. Гаджеты, носимая электроника, мобильная индустрия.

В рамках мероприятия Hi, future будут действовать следующие зоны:

  • ЭКСПО: Выставка компаний, которые представят свои разработки в области инновации и высоких технологии. Любой желающий сможет протестировать новинки и задать интересующие вопросы по применении данных технологии в быту или бизнесе.
  • КОНФЕРЕНЦИЯ: Специально подобранная программа докладов и лекции подойдут широкому кругу заинтересованных лиц.
  • ФОТОЗОНА: Профессиональные фотографы, визажисты-стилисты подготовят интерактивную фото-площадку, где можно наблюдать за тем, как из обычного человека создают робота.
  • ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: Зона с образовательными технологичными развлечениями для детей.
  • АВТОПРОБЕГ И ЭКСКУРСИЯ В г. ИННОПОЛИС: Будет организована экскурсия в город Иннополис с автопробегом и последующим тест-драйвом электромобилей.
  • БИТВА КВАДРАКОПЕТРОВ. Будет прекрасная возможность протестировать свои беспилотные летательные аппараты на открытой площадке.

Вход свободный!

Адрес места проведения: г. Казань, ул. Татарстана, 20

Контактный телефон: +7(917)899-19-26

Страница мероприятия на TimePade

Официальный сайт мероприятия

Страницы в социальных сетях: VK, In, Fb

К участию в выставке-конференции приглашаем спонсоров, партнеров, экспонентов, спикеров и участников.

Календарь

Все мероприятия