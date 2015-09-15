12-ая Международная конференция и выставка RAO/CIS Offshore 2015

История RAO/CIS Offshore началась в 1993 г. на волне энтузиазма и возрастающего интереса к освоению нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа России и с началом работ по Штокмановскому, Приразломному и Сахалинским проектам.



Сегодня RAO/CIS Offshore получила международное признание, наряду с крупнейшими мероприятиями аналогичной тематики в Абердине, Ставангере, Хьюстоне и Баку, заняла прочное место в календаре морских нефтегазовых конференций и является центральным отраслевым событием национального и мирового масштаба.

1 раз в 2 года в Санкт-Петербурге RAO/CIS Offshore собирает представителей органов власти, специалистов отечественных и зарубежных компаний, ведущих ученых для обсуждения важнейших аспектов освоения природных ресурсов Арктики и континентального шельфа. За время проведения мероприятия в нем приняло участие в общей сложности более 6000 делегатов и 1000 компаний из 20 стран.

За двадцать лет мероприятие заслужило высокое профессиональное признание. RAO/CIS Offshore 2013 собрала 630 делегатов и 280 компаний и предприятий из 21 страны мира. Столь широкий интерес участников рынка определяется актуальность рассматриваемых на конференции вопросов: «Арктика является уникальным регионом, богатым нефтью и газом, что подтверждают все последние геофизические и геологические исследования».



Выставочная экспозиция RAO/CIS Offshore 2015 представит проекты освоения нефтегазовых месторождений Российской Арктики и континентального шельфа СНГ, новое оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений углеводородов, средства защиты и обеспечения безопасности.

Тематика выставки:

Геологическая оценка нефтегазовых ресурсов Российской Арктики, континентального шельфа России и стран СНГ

Гидрометеорологические и инженерно-геологические условия Российской Арктики и континентального шельфа

Техника и технология освоения углеводородных ресурсов в Арктических условиях и на континентальном шельфе

Морские сооружения для обустройства и эксплуатации нефтегазовых месторождений

Плавучие и подводные технические средства, морские трубопроводы

Спасательные системы и средства, системы связи и навигации

Промышленно-экологическая безопасность, охрана окружающей среды

Законодательная, нормативная, правовая база и экономика освоения континентального шельфа

ПРОФИЛИ: геология, суда и морские сооружения, эксплуатация морских нефтегазовых месторождений, подводные работы и подводные трубопроводы, промышленно-экологическая безопасность, системы связи и навигации, инжиниринговые и сервисные услуги.

Деловая программа RAO/CIS Offshore 2015 включает пленарные сессии и тематические круглые столы. Все встречи и мероприятия посвящены разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа на шельфе северных, южных и дальневосточных морей, перспективам освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, аспектам глобальной экологической безопасности и вопросам международного сотрудничества.



Тематика круглых столов

Состояние изученности углеводородных ресурсов континентального шельфа

Научно-проектные технико-технологические решения проектов освоения нефтегазовых ресурсов шельфа о. Сахалин

Передовые технико-технологические решения проектов освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия, Черно-Азовского и Балтийского морей

Концептуальные научно-проектные решения освоения газовых месторождений Карского моря, включая акватории Обской и Тазовской губ

Научные и проектные разработки освоения нефтегазовых ресурсов акваторий Баренцева и Печорского морей

Проблемы экологической и промышленной безопасности освоения нефтегазовых ресурсов шельфа РФ

Нормативно-правовая база освоения ресурсов нефти и газа шельфа РФ

Перспективные разработки молодых учёных и студентов, подготовка специалистов.

Программа мероприятия



Официальный сайт

Место проведения: Санкт-Петербург, комплекс «Ленэкспо»