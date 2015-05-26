Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Торгово-промышленная палата РФ приглашает предприятия России принять участие в конкурсе на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2014 г.

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание на перенос срока подачи заявок на федеральный этап конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» с 1 мая – на 15 апреля! Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет, который формируется из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций. Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам конкурса вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Торжественная церемония вручения премии состоится в День предпринимателя 26 мая 2015 года в Москве.

Порядок проведения конкурса определен в Положении о конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».