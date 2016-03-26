Встреча стартапов и инвесторов «Умные деньги»

26 марта 2016 г. в РК «Туган авылым» состоится первая презентационная сессия бизнес-проектов и стартапов «Умные деньги», в ходе которой ведущим экспертам и представителям бизнес сообщества РТ будут представлены инновационные бизнес-проекты из различных отраслей и направлений.

Организаторами мероприятия выступают Союз бизнес-ангелов РТ, федеральный ресурс по поиску инвестиций «Бизнес Платформа», образовательный проект «Фабрика Предпринимательства», инвестиционная компания KamaFlow и Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ). География участников обещает быть достаточно широкой: авторы идей приедут не только со всей республики, но и из других регионов России.

Среди экспертов и инвесторов сессии ожидаются руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, представители Инвестиционно-венчурного фонда РТ, Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, а также предприниматели малого и среднего бизнеса республики.

В первой части мероприятия будет организован мастер-класс от московских экспертов Фонда Развития Интернет Инициатив, в рамках которого спикеры поделятся своими уникальными знаниями в сфере инвестирования, а также осознанного и системного подхода к инвестициям.

Во второй части мероприятия состоится презентационная сессия, в ходе которой вниманию инвесторов и экспертов будут представлены более 15 перспективных бизнес-проектов с объемом инвестиций не более 3-х миллионов рублей. Отметим, что для участия в сессии каждый проект прошел предварительный конкурсный отбор и был проанализирован экспертной группой на инвестиционную проработанность, значимость для развития экономики Российской Федерации, а также полноту сведений и достоверность информации.

Как заявляют сами организаторы, сессия бизнес-проектов и стартапов «Умные деньги» – это уникальная возможность для начинающих предпринимателей заявить о своем инновационном проекте и получить частные инвестиции для его реализации.

Более подробная информация по программе мероприятия и регистрация для участия доступна на сайте