Диагноз современной России от Николая Сванидзе

Николай Сванидзе впервые в Казани сделает «Диагноз современной России» и даст прогноз на ее будущее.

15 марта, в 19.00 в конференц-зале Гранд-отеля «Казань» выступит тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ, ведущий телевизионных программ «Зеркало», «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс» с «Диагноз современной России».

Николай Сванидзе:

«Политический диагноз и прогнозы - тема не для слабонервных. Но есть времена, когда необходимо зряче воспринимать окружающую жизнь. Политический диагноз и прогноз сродни медицинским. Наличие слова «диагноз» в нашей теме свидетельствует о том, что не все в порядке в стране, что наличествует болезнь. У нее разнообразные симптомы. Они проявляются и в экономике, и в работе СМИ, и во внутренней, и во внешней политике. Болезнь страны влияет на наше домашнее и рабочее настроение, даже на нашу семейную жизнь, хотя мы можем быть бесконечно далеки от политики, от размышлений о судьбе страны. И, значит, необходимо понять, что же происходит, каков диагноз. Значит, надо понять, где истоки болезни, как глубоки они, насколько застарелой является болезнь, насколько наше настоящее связано с нашим прошлым, какова наша генетическая память. И вот тогда, исходя из всего этого, можно будет попытаться дать некоторый прогноз. Интересно будет нам с вами это сделать вместе».

Справка:

Николай Сванидзе