ProEstate 2016

PROEstate ежегодно собирает на одной площадке международных инвесторов, авторитетных государственных деятелей, глав европейских и российских городов, руководителей крупнейших иностранных и российских компаний, ведущих представителей экспертного и делового сообщества.
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Деловая программа:
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.