14 сент. 2016

ProEstate 2016

ProEstate 2016

PROEstate ежегодно собирает на одной площадке международных инвесторов, авторитетных государственных деятелей, глав европейских и российских городов, руководителей крупнейших иностранных и российских компаний, ведущих представителей экспертного и делового сообщества.

В рамках форума:

Выставка:

  • Проекты недвижимости из 40 российских регионов
  • Градостроительные планы, планы комплексного освоения территорий, архитектурные проекты
  • Объекты офисной, торговой, гостиничной, индустриальной и жилой недвижимости, земельные участки
  • Передовые технологии строительства и управления недвижимостью
  • Услуги в области коммерческой недвижимости

Деловая программа:

  • Более 30 конференций, круглых столов, дискуссий
  • Открытый аукцион по продаже объектов недвижимости
  • Investors Club — презентация российских проектов инвесторам
  • Пресс-мероприятия
  • Обучающие семинары
  • Проект «Классификация бизнес-центров России»
  • Проект «100 лучших торговых центров России»
  • Бизнес-туры по объектам недвижимости

Конкурсная программа:

  • Российский этап Международного конкурса девелоперских проектов FIABCI
  • Единственный в России конкурс по экодевелопменту Green Awards
  • Общероссийский Конкурс проектов комплексного освоения территорий
  • Конкурс журналистов PROEstate Media Awards

Вечерние мероприятия:

  • Торжественный прием
  • PROEstate Party
Подробнее о мероприятии читайте на официальном сайте мероприятия.

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