05 апр. 2016

MosBuild 2016

MosBuild 2016

Более 20 лет MosBuild является самой крупной в России выставкой строительных и отделочных материалов. Эта главная строительная выставка страны входит в ТОП-5 крупнейших строительных и интерьерных выставок мира.

MosBuild — это ведущий форум, где обсуждают тенденции развития отрасли, демонстрируют новую продукцию и технологии, достигают стратегически важных договоренностей с партнерами и клиентами.

Посетители выставки — это специалисты предприятий оптовой и розничной торговли, строительных компаний, а также профессионалы, занимающиеся проектированием зданий, сооружений и дизайном интерьеров.

В 2016 году MosBuild будет представлена в новом формате.

Деловая программа MosBuild представит эксклюзивные мероприятия по актуальным вопросам строительства, архитектуры и дизайна с участием мэтров строительной и интерьерной индустрии. Образовательную площадку MosBuild School в 2016 году вновь представят известные архитекторы и дизайнеры, которые проведут серию мастер-классов и поделятся опытом с начинающими и практикующими специалистами и студентами профильных ВУЗов.

Деловая программа выставки включает конференции, семинары, презентации, по наиболее актуальным вопросам строительства, архитектуры и дизайна.

Разделы выставки:

  • строительные материалы,
  • отделочные материалы
  • сантехнику
  • керамическую плитку
  • двери и замки
  • напольные покрытия
  • обои
  • шторы, карнизы, жалюзи
  • свето- и электротехническую продукцию
  • фасады, окна, кровля
  • ворота
  • строительное оборудование, технику и инструмент.
Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

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