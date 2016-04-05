MosBuild 2016

Более 20 лет MosBuild является самой крупной в России выставкой строительных и отделочных материалов. Эта главная строительная выставка страны входит в ТОП-5 крупнейших строительных и интерьерных выставок мира.
MosBuild — это ведущий форум, где обсуждают тенденции развития отрасли, демонстрируют новую продукцию и технологии, достигают стратегически важных договоренностей с партнерами и клиентами.
Посетители выставки — это специалисты предприятий оптовой и розничной торговли, строительных компаний, а также профессионалы, занимающиеся проектированием зданий, сооружений и дизайном интерьеров.
Деловая программа MosBuild представит эксклюзивные мероприятия по актуальным вопросам строительства, архитектуры и дизайна с участием мэтров строительной и интерьерной индустрии. Образовательную площадку MosBuild School в 2016 году вновь представят известные архитекторы и дизайнеры, которые проведут серию мастер-классов и поделятся опытом с начинающими и практикующими специалистами и студентами профильных ВУЗов.
Деловая программа выставки включает конференции, семинары, презентации, по наиболее актуальным вопросам строительства, архитектуры и дизайна.
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