15 февр. 2016

Опера "Евгений Онегин" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Опера

15 февраля в 18.00 на сцене театре оперы и балета им. М.Джалиля в рамка XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Евгений Онегин" (музыка Петр Чайковский). Либретто П.И.Чайковского и К.С.Шиловского по одноименному роману А.С.Пушкина.

Музыкальный руководитель и дирижер – Михаил Плетнев
Дирижер – Ренат Салаватов
Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе
Художник-постановщик – Игорь Гриневич
Художник по костюмам – Людмила Волкова
Хормейстер – Любовь Дразнина
Балетмейстер-постановщик – Александра Тихомирова
Художник по свету – Сергей Шевченко
Компьютерная графика – Павел Суворов

Постановка 2012 года

Опера в 3 действиях (12+)

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля

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