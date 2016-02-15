Опера "Евгений Онегин" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

15 февраля в 18.00 на сцене театре оперы и балета им. М.Джалиля в рамка XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Евгений Онегин" (музыка Петр Чайковский). Либретто П.И.Чайковского и К.С.Шиловского по одноименному роману А.С.Пушкина.

Музыкальный руководитель и дирижер – Михаил Плетнев

Дирижер – Ренат Салаватов

Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе

Художник-постановщик – Игорь Гриневич

Художник по костюмам – Людмила Волкова

Хормейстер – Любовь Дразнина

Балетмейстер-постановщик – Александра Тихомирова

Художник по свету – Сергей Шевченко

Компьютерная графика – Павел Суворов



Постановка 2012 года

Опера в 3 действиях (12+)

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля