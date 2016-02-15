Опера "Евгений Онегин" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

15 февраля в 18.00 на сцене театре оперы и балета им. М.Джалиля в рамка XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Евгений Онегин" (музыка Петр Чайковский). Либретто П.И.Чайковского и К.С.Шиловского по одноименному роману А.С.Пушкина.
Музыкальный руководитель и дирижер –
Михаил Плетнев
Дирижер – Ренат Салаватов
Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе
Художник-постановщик – Игорь Гриневич
Художник по костюмам – Людмила Волкова
Хормейстер – Любовь Дразнина
Балетмейстер-постановщик – Александра Тихомирова
Художник по свету – Сергей Шевченко
Компьютерная графика – Павел Суворов
Постановка 2012 года
Опера в 3 действиях (12+)
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля
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