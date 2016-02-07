07 февр. 2016

Опера "Травиата" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Опера

7 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля состоится опера "Травиата" (Музыка Джузеппе Верди). Либретто Ф.М.Пиаве по драме А.Дюма-сына "Дама с камелиями"

Музыкальный руководитель и дирижер - МАРКО БОЭМИ (Италия)
Режиссер-постановщик - ЖАННЕТ АСТЕР (Франция)
Художник-постановщик - ИГОРЬ ГРИНЕВИЧ (Новосибирск)
Художник по костюмам - ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО (Москва)
Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Художник по свету - ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ (Большой театр России, Москва)

Постановка 2007 года

Опера в 3 действиях (12+)

Подробнее о мероприятии читайте на сайте фестиваля.

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