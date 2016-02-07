Опера "Травиата" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

7 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля состоится опера "Травиата" (Музыка Джузеппе Верди). Либретто Ф.М.Пиаве по драме А.Дюма-сына "Дама с камелиями"

Музыкальный руководитель и дирижер - МАРКО БОЭМИ (Италия)

Режиссер-постановщик - ЖАННЕТ АСТЕР (Франция)

Художник-постановщик - ИГОРЬ ГРИНЕВИЧ (Новосибирск)

Художник по костюмам - ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО (Москва)

Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА

Художник по свету - ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ (Большой театр России, Москва)



Постановка 2007 года



Опера в 3 действиях (12+)



Подробнее о мероприятии читайте на сайте фестиваля.