18 дек. 2015

Online-конференция с Сергеем Ивановым, председателем Государственного комитета РТ по туризму

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18 декабря в 15.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму .

Тезисы к обсуждению:

  • Новогодние каникулы: ожидает ли Казань небывалый наплыв туристов и готова ли к нему «третья столица»?
  • Где отдохнуть казанцам: какие турпродукты предлагают компании вместо Египта и Турции?
  • Станут ли татарстанские предложения достойной альтернативой зарубежному отдыху?
  • Внутренний туризм: за счет чего планируется наращивать турпоток в Татарстан; как изменится поток татарстанских туристов в регионы России?

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