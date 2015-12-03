Ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию

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Сегодня президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своем обращении глава государства представит свое видение развития страны на ближайший год.

Выступление президента начнется в 12 часов по московскому времени в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Источник видео: RT