Бизнес-тренинг "WEB-мастер"

НО «Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Региональный центр развития «Советник» приглашают Вас на бесплатные бизнес-тренинги для управленцев малого и среднего бизнеса.

Три ключа к успеху – личная эффективность, web-инструменты, креативность в продажах.

Однодневные тренинги состоятся в период с 14 по 18 декабря с 9.00 до 18:00 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Ногай».

В программу обучения входит: семинар-тренинг, презентация форм поддержки предпринимательства, семинар-практикум, вручение сертификатов, кофе-брейки.

Что такое сайт? Какие виды сайтов бывают?

Что такое домен и хостинг?

Каковы этапы создания сайтов?

Какие способы используют при создании сайтов?

Какие сайт имеет значимые элементы?

Какая графика используется при создании сайта?

Какие существуют способы сбора аналитической информации на сайте?

Какая реклама сайта эффективна в интернете?



Тренер: Шамышев Алексей - Web-developer на серверной стороне. Опыт работы web-программистом более 7 лет. Участвует в разработке и внедрении сложныхинформационных систем гос.заказа РТ. Разрабатывал такие системы, как Глонасс, Универсиада Транспорт, 112, Система для слежение за школьными автобусами, ХОЗУ, Мониторинг и анализ вывоза бытовых отходов. Даты проведения тренинга: 14, 15, 16, 17, 18 декабря Тренер: Анашкин Андрей - действующий front-end разработчик, дизайнер сайтов в собственной студии. Занимается созданием и продвижением (привлечением трафика) как простых сайтов, так высоконагруженных систем. Участвовал в создании государственных электронных услуг и государственных GIS систем. Даты проведения тренинга: 14, 15, 16, 17, 18 декабря

Выбирайте день и регистрируйтесь на сайте ww.training.rcrsovetnik.ru

Количество мест ограничено. Регистрация до 11 декабря 2015 включительно.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по номеру: 8 (843) 554-43-14 (с 9.00 до 18.00), моб. 8 (966) 250-95-95.





* Необходимо иметь при себе на тренинге - ноутбук с операционной системой windowsили macOs. с установленной на ноутбук последней версией браузера Chrome (Firefox,Opera)