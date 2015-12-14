14 дек. 2015

Бизнес-тренинг "WEB-мастер"

Бизнес-тренинг

НО «Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Региональный центр развития «Советник» приглашают Вас на бесплатные бизнес-тренинги для управленцев малого и среднего бизнеса.

Три ключа к успеху – личная эффективность, web-инструменты, креативность в продажах.

Однодневные тренинги состоятся в период с 14 по 18 декабря с 9.00 до 18:00 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Ногай».

В программу обучения входит: семинар-тренинг, презентация форм поддержки предпринимательства, семинар-практикум, вручение сертификатов, кофе-брейки.

  • Что такое сайт? Какие виды сайтов бывают?
  • Что такое домен и хостинг?
  • Каковы этапы создания сайтов?
  • Какие способы используют при создании сайтов?
  • Какие сайт имеет значимые элементы?
  • Какая графика используется при создании сайта?
  • Какие существуют способы сбора аналитической информации на сайте?
  • Какая реклама сайта эффективна в интернете?

Тренер: Шамышев Алексей - Web-developer на серверной стороне. Опыт работы web-программистом более 7 лет. Участвует в разработке и внедрении сложныхинформационных систем гос.заказа РТ. Разрабатывал такие системы, как Глонасс, Универсиада Транспорт, 112, Система для слежение за школьными автобусами, ХОЗУ, Мониторинг и анализ вывоза бытовых отходов.

Даты проведения тренинга: 14, 15, 16, 17, 18 декабря

Тренер: Анашкин Андрей - действующий front-end разработчик, дизайнер сайтов в собственной студии. Занимается созданием и продвижением (привлечением трафика) как простых сайтов, так высоконагруженных систем. Участвовал в создании государственных электронных услуг и государственных GIS систем.

Даты проведения тренинга: 14, 15, 16, 17, 18 декабря

Выбирайте день и регистрируйтесь на сайте ww.training.rcrsovetnik.ru

Количество мест ограничено. Регистрация до 11 декабря 2015 включительно.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по номеру: 8 (843) 554-43-14 (с 9.00 до 18.00), моб. 8 (966) 250-95-95.


* Необходимо иметь при себе на тренинге - ноутбук с операционной системой windowsили macOs. с установленной на ноутбук последней версией браузера Chrome (Firefox,Opera)

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