Бизнес-тренинг "Эффективные продажи"

НО «Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Региональный центр развития «Советник» приглашают Вас на бесплатные бизнес-тренинги для управленцев малого и среднего бизнеса.

Три ключа к успеху – личная эффективность, web-инструменты, креативность в продажах.

Однодневные тренинги состоятся в период с 14 по 18 декабря с 9.00 до 18:00 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Ногай».

В программу обучения входит: семинар-тренинг, презентация форм поддержки предпринимательства, семинар-практикум, вручение сертификатов, кофе-брейки.

В чем суть продаж? Какие возможны ошибки в процессе продаж?

Какие основные постулаты стратегии продаж?

«Коммерческое предложение»: интерес или грамотный отказ?

«Сегментирование»: кому продавать, как и где искать клиентов?

Как определить психотип клиента? Что влияет на формирование взаимоотношений с

клиентом? Какие методы используются для установления эффективного контакта с клиентом?

Как выявить потребности клиента, что необходимо знать о нем?

Какие аргументы использовать для эффективных продаж?

Какие приемы используют для искусственного увеличения привлекательности предложения?

Как грамотно позиционировать себя?

Какие нестандартные методы используют для увеличения продаж?

Как завершать успешную продажу?

Чем выгодны длительные отношения? Как их сохранить после продажи? Как подтвердить

ожидания покупателей?

Как работать с рекламациями?

Тренер: Кулик Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры общего менеджментаКФУ, бизнес-тренер, консультант «Маркетингового общества РТ», руководитель-практик.Даты проведения тренинга: 14, 15, 16 декабря.

Тренер: Зайдуллина Чулпан Назифовна – к.э.н., бизнес-тренер, экс вице-президент по продажам и маркетингу ГК KORSTON,консультант, эксперт Финансово-банковского Совета стран СНГ,собственник бизнеса.

Тренер: Джордано Борри - Генеральный менеджер ГТРК«Корстон», первый вице-президент ГК KORSTON.Даты проведения тренинга: 17, 18 декабря.

Выбирайте день и регистрируйтесь на сайте ww.training.rcrsovetnik.ru

Количество мест ограничено. Регистрация до 11 декабря 2015 включительно.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по номеру: 8 (843) 554-43-14 (с 9.00 до 18.00), моб. 8 (966) 250-95-95.