14 дек. 2015

Бизнес-тренинг "Эффективные продажи"

Бизнес-тренинг

НО «Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Региональный центр развития «Советник» приглашают Вас на бесплатные бизнес-тренинги для управленцев малого и среднего бизнеса.

Три ключа к успеху – личная эффективность, web-инструменты, креативность в продажах.

Однодневные тренинги состоятся в период с 14 по 18 декабря с 9.00 до 18:00 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Ногай».

В программу обучения входит: семинар-тренинг, презентация форм поддержки предпринимательства, семинар-практикум, вручение сертификатов, кофе-брейки.

  • В чем суть продаж? Какие возможны ошибки в процессе продаж?
  • Какие основные постулаты стратегии продаж?
  • «Коммерческое предложение»: интерес или грамотный отказ?
  • «Сегментирование»: кому продавать, как и где искать клиентов?
  • Как определить психотип клиента? Что влияет на формирование взаимоотношений с
  • клиентом? Какие методы используются для установления эффективного контакта с клиентом?
  • Как выявить потребности клиента, что необходимо знать о нем?
  • Какие аргументы использовать для эффективных продаж?
  • Какие приемы используют для искусственного увеличения привлекательности предложения?
  • Как грамотно позиционировать себя?
  • Какие нестандартные методы используют для увеличения продаж?
  • Как завершать успешную продажу?
  • Чем выгодны длительные отношения? Как их сохранить после продажи? Как подтвердить
  • ожидания покупателей?
  • Как работать с рекламациями?

Тренер: Кулик Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры общего менеджментаКФУ, бизнес-тренер, консультант «Маркетингового общества РТ», руководитель-практик.Даты проведения тренинга: 14, 15, 16 декабря.

Тренер: Зайдуллина Чулпан Назифовна – к.э.н., бизнес-тренер, экс вице-президент по продажам и маркетингу ГК KORSTON,консультант, эксперт Финансово-банковского Совета стран СНГ,собственник бизнеса.

Тренер: Джордано Борри - Генеральный менеджер ГТРК«Корстон», первый вице-президент ГК KORSTON.Даты проведения тренинга: 17, 18 декабря.

Выбирайте день и регистрируйтесь на сайте ww.training.rcrsovetnik.ru

Количество мест ограничено. Регистрация до 11 декабря 2015 включительно.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по номеру: 8 (843) 554-43-14 (с 9.00 до 18.00), моб. 8 (966) 250-95-95.

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