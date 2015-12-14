Бизнес - тренинг "Личная эффективность руководителя"

НО «Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Региональный центр развития «Советник» приглашают Вас на бесплатные бизнес-тренинги для управленцев малого и среднего бизнеса.

Три ключа к успеху – личная эффективность, web-инструменты, креативность в продажах.

Однодневные тренинги состоятся в период с 14 по 18 декабря с 9.00 до 18:00 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Ногай».

В программу обучения входит: семинар-тренинг, презентация форм поддержки предпринимательства, семинар-практикум, вручение сертификатов, кофе-брейки.

В чем причина управленческих проблем? Как их диагностировать в каком порядке решать?

Для чего нужны эффективные руководители? В чем роль лидера? Можно ли научиться эффективности?

Как заставить людей работать в команде?

Как передавать полномочия, сохраняя полный контроль?

Как принимать и реализовывать эффективные решения?

Как работать с различными людьми?

Как построить эффективные коммуникации?

Как проводить эффективные совещания?

Как организовать себя?

Как разработать стратегию развития организации и эффективно ее реализовать?

Как управлять организацией на разных этапах жизненного цикла?

Тренер: Палей Татьяна Феликсовна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой Общего менеджмента Института управления, экономики и финансов КФУ, преподаватель международной российско-французской программы «Мастер делового администрирования» МВА группы ЕСИДЕК (Франция), Санкт-Петербургского университета экономики и финансов и Казанского государственного финансово-экономического института. Бизнес-тренер,консультант, эксперт.

Даты проведения тренинга: 14,15,16 декабря.

Тренер: Иванова Татьяна Юрьевна - д.э.н., профессор, руководитель программыМВА, зав.кафедрой управления Ульяновского государственного университета. Заслуженныйпрофессор Ульяновского государственного университета. Почетный работник Высшегопрофессионального образования РФ. Бизнес-тренер, консультант, член Экспертного совета приГубернаторе Ульяновской области.

Даты проведения тренинга: 17, 18 декабря.





Выбирайте день и регистрируйтесь на сайте ww.training.rcrsovetnik.ru

Количество мест ограничено. Регистрация до 11 декабря 2015 включительно.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по номеру: 8 (843) 554-43-14 (с 9.00 до 18.00), моб. 8 (966) 250-95-95.