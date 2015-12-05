Творческий вечер Андрея Кончаловского

Кончаловский - человек мира, ни на секунду не забывающий о своих корнях.
"Первый учитель", "Романс о влюбленных", "Сибириада", "История Аси Клячиной" - вот лишь неполный список фильмов режиссера, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
Американский период его творчества ознаменовался такими коммерческими хитами, как "Танго и Кэш" и "Поезд-беглец".
Главное, что интересует Кончаловского, - природа человека в постоянно меняющемся мире и природа самого этого мира. Их взаимодействие часто бывает драматичным и даже трагическим, а поиск истины почти всегда обречен на неудачу. Но именно этот поиск способствует высшим проявлениям человеческого духа и рождает шедевры культуры.
Кончаловский уже давно мог почивать на лаврах, но вместо этого ведет постоянный диалог с современностью. И всякий раз удивляет и заставляет восхищаться читателя и зрителя.
Его творческий вечер - продолжение диалога, в котором нет запретных тем. Культура - элитарная и массовая, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, человеческая сила и человеческая слабость, все грани бытия, так или иначе отраженные в искусстве.
Вечер обещает быть незабываемым, ведь нас ждут новые открытия и сюрпризы от одного из величайших мастеров современности.
Место проведения: ГБКЗ им. С.Сайдашева (Площадь Свободы, 2)
Телефон для справок : 292-17-17
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