«Кибербезопасность: как отвечает бизнес на новые вызовы и угрозы»

PwC приглашает Вас принять участие в мероприятии «Кибербезопасность: как отвечает бизнес на новые вызовы и угрозы».

На фоне продолжающегося роста киберугроз понимание рисков кибербезопасности и управление ими становится одной из ключевых задач, стоящих перед руководителями компаний и представителями государственных органов. Организации вынуждены оперативно реагировать на киберриски и предпринимать ответные действия на кибератаки.



Цель данного мероприятия – обсудить последние тенденции в области кибербезопасности, обменяться мнениями и подискутировать по ключевым выводам исследования по России, а также рассмотреть более подробно отдельные ответные меры компаний на новые вызовы и угрозы.



В рамках мероприятия мы обсудим:



результаты глобального исследования тенденций по обеспечению информационной безопасности в России на 2016 год;

возможно ли выявить внутренних нарушителей в корпоративных сетях с помощью методов искусственного интеллекта и как это сделать;

как рассчитывать стоимость информационных активов;

в какие решения безопасности стоит инвестировать.

Мероприятие состоится 3 декабря 2015 года в 13.00

Место проведения: г. Иннополис, ул.Университетская 7, Административно-деловой центр им. А.С.Попова.



Участие в семинаре является бесплатным. Чтобы подтвердить свое участие, заполните, пожалуйста, регистрационную форму не позднее 1 декабря 2015 года.



Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Ильсие Шарифуллиной, по телефону +7 (843) 233 0707, доб. 4792 или по электронной почте ilsia.sharifullina@ru.pwc.com