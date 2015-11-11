Практикум «Малый бизнес - как получить надежных клиентов в кризис?»

Практикум организован ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» (оператор электронных площадок zakazrf.ru и 223etp.zakazrf.ru).
Цель проведения практикума — обучение поставщиков особенностям участия в электронных процедурах, разъяснение типичных ошибок претендентов на заключение договора, демонстрация на практике основных «уловок» и «подводных камней», поджидающих поставщиков.
Обязательна предварительная регистрация по адресу электронной почты: seminar.zakazrf.kazan@mail.ru (в письме необходимо указать организацию, ФИО сотрудников)
Участие бесплатно.
Программа практикума
10:00 - 10:10 Начало мероприятия
10:10 - 10:20 Вступительное слово, начало практикума
10:20 - 11:20 Алсу Гатауллина - Интересно и доступно про поставки
11:20 - 11:40 Перерыв
11:40 - 12:10 Егор Шахов - Использование интернет-ресурсов для продвижения коммерции
12:10 - 12:30 Михаил Голованов - Обзор сервиса smb.tattis.ru
12:30 - 13:10 Аделина Мансурова - Практическая часть работы на площадках zakazrf.ru и 223etp.zakazrf.ru
13:10 - 13:40 Гузель Гафурова - Единственный поставщик: как, где, почему
13:40 - 14:00 Перерыв
14:00 - 15:00 Алсу Гатауллина - Преференции поставщикам как конкурентное преимущество
Место проведения: г. Казань, ул. Московская, 55 (4 этаж, актовый зал)
Обязательна предварительная регистрация по адресу электронной почты: seminar.zakazrf.kazan@mail.ru (в письме необходимо указать организацию, ФИО сотрудников)
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.