11 нояб. 2015

Практикум «Малый бизнес - как получить надежных клиентов в кризис?»

Практикум организован ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» (оператор электронных площадок zakazrf.ru и 223etp.zakazrf.ru).

Цель проведения практикума — обучение поставщиков особенностям участия в электронных процедурах, разъяснение типичных ошибок претендентов на заключение договора, демонстрация на практике основных «уловок» и «подводных камней», поджидающих поставщиков.

Обязательна предварительная регистрация по адресу электронной почты: seminar.zakazrf.kazan@mail.ru (в письме необходимо указать организацию, ФИО сотрудников)

Участие бесплатно.


Программа практикума

10:00 - 10:10 Начало мероприятия

10:10 - 10:20 Вступительное слово, начало практикума

10:20 - 11:20 Алсу Гатауллина - Интересно и доступно про поставки

11:20 - 11:40 Перерыв

11:40 - 12:10 Егор Шахов - Использование интернет-ресурсов для продвижения коммерции

12:10 - 12:30 Михаил Голованов - Обзор сервиса smb.tattis.ru

12:30 - 13:10 Аделина Мансурова - Практическая часть работы на площадках zakazrf.ru и 223etp.zakazrf.ru

13:10 - 13:40 Гузель Гафурова - Единственный поставщик: как, где, почему

13:40 - 14:00 Перерыв

14:00 - 15:00 Алсу Гатауллина - Преференции поставщикам как конкурентное преимущество

Место проведения: г. Казань, ул. Московская, 55 (4 этаж, актовый зал)

Контакты

Обязательна предварительная регистрация по адресу электронной почты: seminar.zakazrf.kazan@mail.ru (в письме необходимо указать организацию, ФИО сотрудников)

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