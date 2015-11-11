11 нояб. 2015

Online-конференция с Антоном Куховаренко

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11 ноября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор ООО «Автодория» Антон Куховаренко.

Тезисы к обсуждению в рамках онлайн-конференции:

  • Введение ГОСТов видеофиксации нарушений ПДД: их плюсы и минусы. Готовность системы "Автодория" к внедрению ГОСТов
  • Перспективы повсеместного внедрения камер "Автодории"
  • Перспективы борьбы с поддельными полисами ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения
  • Возможные изменения в работе систем видеофиксации с учетом введения с 1 января 2016 года скидки в 50% при оплате штрафов в первые 20 дней после нарушения

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